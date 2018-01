A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu nota de alerta nesta sexta-feira para a ocorrência de chuvas com totais mais elevados desde as 15 horas de domingo (21) até às 9 horas de segunda-feira (22). A previsão é para todas as regiões, especialmente Norte do Estado – Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte.

O alerta destaca a ocorrência de chuvas com totais médios de 50 mm e acima deste valor em pontos isolados no domingo. No Norte do Estado a chuva se estenderá entre a madrugada e manhã de segunda-feira, acumulando totais que podem chegar a 100 mm na soma dos dois dias. A partir de quarta-feira o volume deve diminuir em todo o Estado.

Recomendações da Defesa Civil

Alagamentos ou inundações:

Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Deslizamentos de terra:

Deve ser observada qualquer movimento de terra ou rochas próximas a suas residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil Municipal 199 ou Corpo de Bombeiros 193.