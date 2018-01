As chuvas das últimas duas semanas em Santa Catarina reforçaram a importância do sistema de alerta via SMS, aberto pela Secretaria de Defesa Civi do Estado em 2017. Com menos de um ano de operação, os técnicos da pasta detectaram a necessidade de alterações no projeto. A principal delas é o número de envios de mensagens para evitar que os alertas sejam ignorados pela população.

Por isso, nesta quarta-feira as equipes da secretaria se reuniram para alinhar pequenas mudanças no formato das mensagens. A principal delas é para que os textos sejam mais curtos e direcionados às regiões.

— Temos vários fatores que fazem a diferença para emitir o alerta. Por exemplo, é diferente emitir um aleta para Blumenau onde para aquela área territorial 60 milímetros é bastante do que para Camboriú, onde as condições são diferentes. Então estamos fazendo uma mapeamento para montar uma base de dados geológicos que vamos refinando — relata o secretário estadual da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli.

Outra preocupação da Defesa Civil é com a efetividade do serviço através das operadoras de telefonia. No começo de fevereiro o secretário estadual vai se reunir com integrantes da Anatel para discutir o assunto. Em alguns celulares os alertas têm chegado atrasado, o que prejudica o alerta. No Oeste do Estado, uma mensagem demorou oito horas para ir até o celulares dos moradores cadastrados.

Radares em funcionamento

Os dois radares meteorológicos do Estado, em Lontras, no Vale do Itajaí, e em Chapecó, no Oeste catarinense, estão em funcionamento nas últimas semanas e ajudaram na emissão dos alertas. Os dados emitidos pelos equipamentos, além das previsões da Epagri/Ciram, embasam os SMSs enviados por técnicos da Defesa Civil.

Nesta quarta-feira, foram enviados 19 mensagens para os celulares dos moradores cadastrados em diferentes regiões do Estado. A maioria deles alertava para chuvas intensas e deslizamentos.

— Temos especialistas que compilam os dados e os transformam em alertas. Chamamos internamente de notificação de emergência — detalha Moratelli.

Veja abaixo os alertas enviados entre a terça e quarta-feira:

Defesa Civil: ATENÇÃO - 16/01 11h06min - Chuvas Intensas para a região Oeste e Meio Oeste nas próximas 2 horas. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: ATENÇÃO – (13h:12min) 16h10min - Chuvas Intensas para a região Oeste, Meio Oeste, Alto Vale, Planalto Norte e Litoral Sul. Esteja atento. Ligue 199 ou 193

Defesa Civil: ATENÇÃO - 16/01 14h07min - Chuvas Intensas para a região do Meio Oeste. Esteja atento. Ligue 199 ou 193

Defesa Civil: OBSERVAÇÃO - 16/01 14h33min - Risco de Deslizamentos para Santa Rosa de Lima/SC. Esteja atento. Ligue 199 ou 193. Defesa Civil: Alerta 16/01 14h40min - Chuvas Intensas para a região do Alto Vale do Itajaí. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 14h54min - Chuvas Intensas para a região Meio Oeste e Oeste. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 16h26min - Chuvas Intensas para a região do Alto Vale do Itajai, Litoral Norte e Grd Florianópolis. Esteja atento. Ligue 199 ou 193

Defesa Civil: Alerta 16/01 16h33min - Risco de Deslizamentos para Santa Rosa de Lima/SC. Acumulados significativos. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 16h59min - Chuvas Intensas para a região Oeste e meio Oeste. Esteja atento. Ligue 199 ou 193

Defesa Civil: Alerta 16/01 17h42min - Chuvas Intensas para Litoral Norte, Vale do Itajaí, Grd Florianópolis. Esteja atento. Ligue 199 ou 193

Defesa Civil: Alerta 16/01 19h00min - Chuvas Intensas para a região do Litoral Norte. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 19h54min - Risco de Deslizamentos para Blumenau, Botuverá, Gaspar e Presidente Nereu. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 20h20min - Chuvas Intensas para a região Oeste e Meio Oeste. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 20h27min - Risco de Deslizamentos para Brusque/SC. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 21h10min - Condições de pancadas de chuva para Oeste Meio Oeste, Vale do Itajai, Litoral Norte e Grd Florianópolis. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 22h22min - Risco de Deslizamentos para Joinville/SC. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 22h42min - Chuvas Intensas e persistentes para Litoral Norte e Grd Florianópolis. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: Alerta 16/01 22h51min - Risco de Deslizamentos para Governador Celso Ramos/SC. Esteja atento. Ligue 199 ou 193.

Defesa Civil: ATENÇÃO - 17/01 00h27min - Persistem condições de Chuva moderada a forte no Planalto e Litoral Norte e Grd Florianópolis. Ligue 199 ou 193

