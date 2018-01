Após um dia de calor recorde no ano em Blumenau, um temporal que durou menos de uma hora atingiu a cidade e causou alguns estragos. Segundo a Defesa Civil, destelhamentos foram registrados na Rua Alasca —na Itoupavazinha — e na Rua Pomerode —no Salto do Norte. Quedas de árvores também ocorreram nas ruas São Roque e Margarida Bonifácio de Jesus, nos bairros Itoupava Norte e Itoupavazinha.

Segundo a Defesa Civil nenhum dos casos foi grave. O Corpo de Bombeiros também foi acionado no bairro Velha por volta das 18h após um raio atingir uma árvore perto de uma casa e causar um princípio de incêndio. O fogo logo apagou e não houve danos.

De acordo com os dados do AlertaBlu o principal volume de chuva foi na região do Garcia e da Glória, com cerca de 32 milímetros no acumulado de uma hora.

Temporal também atingiu o Alto Vale

Em Rio do Sul, a Defesa Civil registrou 27 milímetros de chuva e pelo menos quatro ocorrências até as 19h: um destalhamento e três pontos de alagamento, todos na região central. Nada, porém, que comprometesse o trânsito.

Ainda no Alto Vale, Pouso Redondo também registrou alagamentos na região central.