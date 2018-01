Um mezanino desabou no prédio da Bolsa de Jacarta nesta segunda-feira (15), ferindo pelo menos 75 pessoas, um incidente que provocou pânico no bairro financeiro - relataram as autoridades indonésias.

"O número de feridos do andar que caiu no prédio da Bolsa da Indonésia chega a 75", disse à AFP o porta-voz da Polícia Nacional, Setyo Wasisto.

Uma parte do piso do primeiro andar desabou, e escombros caíram no térreo, explicou o porta-voz da Polícia de Jacarta, Argo Yuwono, acrescentando que se trata de um acidente, e não de uma explosão.

O incidente não causou mortos, confirmou o diretor da Bolsa, Tito Sulistio.

Os feridos, a maioria com lesões nas extremidades, foram levados para o hospital, acrescentou outro porta-voz da Polícia de Jacarta, Argo Yuwono.

"O acidente aconteceu no primeiro andar (...) É um andar por onde passam muitos funcionários", afirmou.

As imagens divulgadas pelas emissoras locais mostravam uma multidão gritando e correndo, enquanto a Polícia tentava evacuar a área em meio a uma montanha de escombros.

O acidente aconteceu no início da tarde (3h, horário de Brasília), coincidindo com a hora do almoço.

"Houve um grande estrondo, e as pessoas que estavam do lado de dentro correram para fora", contou a jornalista da Metro TV Marlia Zein, que estava no local na hora do acidente.

Cerca de 100 policiais e membros das equipes de emergência foram enviados para a região, causando engarrafamentos de várias horas.

Apesar do caos, o porta-voz da plataforma, Rheza Andhika, disse que as atividades financeiras seguiriam à tarde no pregão.

Pouco depois do desabamento, às 14h (5h, horário de Brasília), o prédio foi reaberto, e os funcionários começaram a voltar para seus escritórios.

A Bolsa indonésia fica no centro de Jacarta, em um edifício que também abriga o escritório local do Banco Mundial, em seu 12º andar.

Em 2000, a Bolsa foi alvo de um atentado. A explosão de um carro velho cheio de explosivos deixou dez mortos e vários feridos. Desde então, os controles de segurança foram reforçados.

