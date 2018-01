Foto: Leo Munhoz / Diario Catarinense

A Prefeitura de Lages divulgou as datas de vencimento para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2018, da cidade. O contribuinte poderá quitar o imposto de duas formas: cota única ou em oito parcelas.

Para o pagamento em cota única os descontos e incentivos são previstos pela Lei Complementar nº 510, de 30 de novembro de 2017. Confira o cronograma com o percentual de descontos:

Vencimento Desconto

13/04/2018 11%

20/04/2018 9%

27/04/2018 7%

Parcelamento

Já aqueles que preferirem quitar o IPTU 2018 através do parcelamento, uma novidade é que a partir deste ano foi elevado o número de parcelas, passando de seis para oito vezes. Confira o cronograma de pagamento:

Boletos

Os boletos de pagamento do IPTU 2018 serão entregues via Correios, nos endereços dos imóveis. As entregas iniciam na segunda quinzena do mês de março. “Lembro que serão entregues os boletos para pagamento em cota única. Quem quiser parcelar o IPTU deve imprimir as guias para pagamento disponíveis no site da prefeitura, a partir de março, ou retirar o carnê com as parcelas no balcão da prefeitura”, explica o secretário da Administração e Fazenda, Antônio Arruda.