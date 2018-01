Pela terceira vez em 40 anos, foi registrada queda de neve no deserto do Saara, considerado o mais quente do mundo.

O fenômeno natural aconteceu nas primeiras horas de domingo (7) na cidade de Aïn Séfra, na Argélia. Com o aumento da temperatura ao longo do dia, a neve derreteu. As informações são do jornal britânico Independent.

Anteriormente, o deserto havia registrado o fenômeno em outras três oportunidades. Em 1979, uma tempestade de meia hora chegou a interromper o trânsito de veículos. Nos últimos dois anos, também houve nevascas.

Aïn Séfra, fundada em 1881, é conhecida como a porta de entrada para o deserto do Saara. No verão, apresenta temperaturas de 37°C, e no inverno já registrou -10°C.