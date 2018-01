Uma casa foi destruída por um deslizamento de terra em Blumenau no começo da noite desta terça-feira. Com a forte chuva que caiu no município, um deslizamento de terra derrubou uma residência de madeira na Rua Pedro Krauss Sênior, no Vorstadt, por volta das 18h30min.

Um homem que morava sozinho na casa conseguiu sair do imóvel e não se feriu. Ele está abrigado na casa de vizinhos.

A rua foi uma das atingidas pelos alagamentos que ocorreram em quase todos os bairros de Blumenau. Houve também o registro de deslizamentos de terra no bairro Garcia. A Defesa Civil ainda atende as ocorrências e não fez um levantamento dos casos, mas destaca que foram centenas de registros.

Foto: Patrick Rodrigues / Jornal de Santa Catarina