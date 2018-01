Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia em Massaranduba, Norte de SC. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado, na localidade Ribeirão Frieda. Segundo informações da Polícia Militar, um homem teria feito disparos contra outro dois homens e depois tirado a própria vida.

Ao chegarem no local, policias encontraram um homem caído no chão, já sem vida, próximo a um veículo. Ainda do lado de fora do portão da residência, outro homem também estava morto, próximo a uma lagoa. Ele foi identificado como proprietário do imóvel.

A guarnição da PM entrou em contato com a esposa do proprietário, que contou que dois homens invadiram a casa e o marido dela disse que iria conversar com os homens. Logo em seguida, voltou para dentro da casa dizendo que os dois estavam armados com facão e queriam matá-lo. O homem pegou uma arma de fogo e voltou ao encontro dos dois homens.

Leia Mais:

Casal de namorados morre em acidente durante fuga da polícia no Norte de SC

Helicóptero da PM auxilia atendimento de adolescente em praia de Bombinhas

Mulher morre após carro colidir contra mureta e capotar na BR-101, em Laguna

Ele efetuou um disparo no primeiro homem e outros três disparos no segundo. Depois disso, voltou para casa transtornado dizendo que havia matado os dois homens. Pegou mais munições, saiu da casa até a margem da lagoa e atirou contra si mesmo.

Os Bombeiros Voluntários de Massaranduba estiveram no local e foi constatado dois homens já sem vida. O homem baleado três vezes foi socorrido em estado grave. As guarnições acionaram o IML e a Polícia Civil para comparecerem ao local, isolado para os procedimentos de perícia até o encerramento do atendimento. A identidade das vítimas não foi divulgada.