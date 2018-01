Dois caminhões pegaram fogo em um acidente na BR-470 no Alto Vale do Itajaí nesta quinta-feira à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos bateram na altura do Km 128,5 da rodovia, em Lontras, na frente do posto de combustíveis Russi.

Os dois caminhões ficaram em chamas e foram destruídos pelo fogo, que foi contido pelos bombeiros. No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois motoristas sofreram apenas ferimentos leves.