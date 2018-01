Clientes que estavam no supermercado Fort Atacadista, invadido por homens armados na manhã desta sexta-feira, 19 de janeiro, no bairro Areias, em São José, relatam o momento de pânico que foi durante a ocorrência. Quatro homens tentaram assaltar um carro-forte que abastecia caixas eletrônicos, houve troca de tiros com os seguranças do local e um dos assaltantes morreu.

Ana Paula Pinheiro, de 42 anos, estava fazendo compras pouco antes do tiroteio dentro do estacionamento. Ela conta que estava indo embora quando voltou para pegar um pacote de macarrão que tinha esquecido. Estava no caixa quando ouviu os disparos.

— Eu tava pagando e ouvi um tiroteio. Corremos para dentro do mercado, nos jogamos no chão, ficamos desesperados porque eram muitos tiros, todo mundo gritando. Quando acalmou eu saí e quando cheguei no meu carro vi que ele estava desse jeito — relata Ana apontando as marcas de tiro no veículo.

— Era para eu estar no carro, voltei para pegar um macarrão, então foram dois minutos que me salvaram.

Carro de Ana Paula foi atingido pelos disparos Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O taxista Glauco Rodrigues da Silva, proprietário de um táxi que foi baleado, conta que estava ao lado do veículo e viu toda a ação.

— Eu estava do lado quando vi quatro homens fortemente armados. Saí em direção à BR porque eu vi que eles estavam armados e começou o tiroteio. Só voltei quando já tava tudo calmo. A polícia, em questão de um ou dois minutos chegou e os seguranças reagiram, foi algo bem rápido.

Leia mais notícias da Grande Florianópolis