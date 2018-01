O médico Drauzio Varella está contestando o contrato firmado pela empresa dele com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o único até hoje junto ao poder público. Segundo matéria da Revista Época, Drauzio foi convidado pela Alesc e aceitou palestrar no local no dia 15 de dezembro do ano passado.

A Assembleia divulgou ter pago R$ 150 mil pela conferência de uma 1h30. O oncologista, porém, cobrou R$ 50 mil pelo serviço e incluiu nesse valor gastos com deslocamento até Florianópolis.

Na noite de domingo, a Alesc divulgou uma nota de esclarecimento na qual alega que a divergência de valores foi um erro no sistema. Confira abaixo a nota na íntegra:

Com o objetivo de esclarecer a divergência de informação em publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina sobre o custo da palestra do médico Dráuzio Varella no estado, a ALESC divulga que:

1. O valor empenhado e pago pela ALESC foi precisamente o valor cobrado pelo palestrante, ou seja, R$ 50 mil reais. Que a ação (empenho e pagamento) não teve qualquer tipo de variação de valor.

2. O valor de R$ 150 mil publicado no Diário Oficial da Casa representa um erro do sistema, que somou outros valores equivocadamente a este item de despesa.

3. Que apesar do erro de publicação, o processo prático – inclusive a prestação de contas – nunca teve erro real e, além disso, é público e pode ser livremente consultado por qualquer cidadão.

A ALESC lamenta o equívoco.

