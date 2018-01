Duas pessoas morreram em acidente no km 214 da BR-280 em Três Barras, no Planalto Norte de SC. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal - envolvendo um ônibus de Teixeira Soares, no Paraná e um carro com placas de Jaraguá do Sul - aconteceu por volta das 3h30 desta terça-feira.

Ainda conforme a PRF, o carro invadiu a pista contrária, batendo de frente com o coletivo. O condutor e o passageiro do automóvel morreram na hora, já os dois motoristas do ônibus sofreram lesões graves e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

A polícia não soube informar a identidade das vítimas porque elas não portavam documentos de identificação na hora da colisão.