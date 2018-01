Você sabia que 99% dos 6,4 milhões de estabelecimentos que existem no Brasil são micro e pequenas empresas (MPEs)? Esses negócios respondem por 52% dos empregos com carteira assinada do setor privado, ou seja, mais de 16 milhões. A importância das pequenas empresas não é diferente em Santa Catarina, muito menos em nosso setor tecnológico.

Somos o polo de tecnologia que mais cresce no Brasil, como mostram os números da pesquisa ACATE Tech Report. Com apenas 30 anos de existência, impactamos diretamente em 5% da economia do estado, empregando 50 mil pessoas em mais de 3 mil companhias. Grande parte deste resultado deve-se às pequenas empresas. Nosso setor tem a característica de ser formado, em sua maioria, por pequenos negócios, criados por empreendedores que se formaram aqui e quiseram investir em nossos municípios. Escolha inteligente, uma vez que as cidades catarinenses figuram entre as melhores do Brasil onde empreender, segundo índice divulgado pela Endeavor.

Eu vejo a predominância destas empresas pequenas e locais de forma extremamente positiva. Muitas vezes, uma indústria fica desamparada quando é muito dependente de multinacionais. Essas gigantes podem decidir mudar suas instalações de lugar a qualquer momento, por ter menos vínculo com as cidades do que os empreendedores locais.

É claro que eu sonho com uma sede da Microsoft, da Apple, da Google, aqui em Santa Catarina. Mas ao mesmo tempo, tenho consciência que nosso papel mais importante deve ser apoiar quem já faz acontecer no ecossistema.

Prova da importância das pequenas para a economia catarinense é que a última pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) aponta que nosso estado lidera em densidade de empresas nascentes de base tecnológica. Em números absolutos, perde apenas para São Paulo. E o destaque de Santa Catarina não é só quantitativo. Só das startups que passaram pela incubadora MIDI Tecnológico, iniciativa da ACATE em parceria com o Sebrae/SC, 85% ainda estão ativas. O número surpreende, já que 74% das startups brasileiras não sobrevivem aos primeiros quatro anos, segundo a Startup Farm. Ou seja, nossas pequenas estão indo muito bem.

Ser um celeiro de startups significa ser fonte de empregos, algo profundamente relevante em um país que tem sofrido com a recessão. É por acreditar no poder dos pequenos que aqui no estado existem tantas iniciativas para ajudar a desenvolvê-los. São incubadoras, aceleradoras, programas de inovação aberta, redes de investidores-anjo e fundos de investimento que utilizam sua expertise para auxiliar aqueles que, juntos, têm a maior capacidade de impactar a economia do país.

