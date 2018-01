Pouco antes das 20h, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou no centro de Porto Alegre, na véspera do julgamento de seu recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Com um discurso mais político e sem menções ao Judiciário, em pouco mais de 30 minutos, o petista concentrou sua fala nos feitos da gestão PT e no ataque aos seus adversários.

— Companheiros e companheiras, estou aqui no Rio Grande do Sul para conversar com vocês sobre um assunto que eu considero extremamente importante. Eu não vou falar do meu processo, não vou falar da Justiça. Primeiro, porque tenho advogados competentes que comprovaram minha inocência. Segundo, porque acredito que aqueles que vão votar vão se ater aos autos do processo e não a convicções políticas. Terceiro porque tenho vocês.

Em diversos momentos, o ex-presidente fez questão de dizer o governo atual não trabalha para garantir os direitos das classes menos favorecidas.

— Sonhamos que poderíamos ter um país onde os trabalhadores que ganham salário mínimo teriam aumento maior que os outros.

Lula também atacou o que ele chama de "elite subalterna" que tomou conta do país:

— Não me confirmo com esse complexo de vira-latas que tomou conta do nosso país. Uma elite subalterna, que quer falar grosso com a Bolívia e igual um gatinho com os Estados Unidos.

Na maior parte de sua fala, o ex-presidente fez questão de destacar pontos do seu governo, que segundo ele, se preocupou com os mais pobres e deu mais autoestima aos brasileiros, desenvolvendo políticas que ajudaram o país a crescer. Em certo momento, ele confessou que sua gestão errou:

— Erramos, erramos, mas erramos porque somos humanos, mas eles sabem que a muito tempo esse pais não vivia harmonia, não vivia autoestima, não vivia a crença e a qualidade de vida que viveram no nosso governo.

Julgamento de Lula

Condenado em primeira instância pelo juiz Sergio Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva terá sua apelação julgada pelo TRF4, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (24). A condenação é referente à denúncia na 13ª Vara Federal de Curitiba por supostamente ter recebido propina da construtora OAS em troca de favorecimentos à empreiteira em contratos na Petrobras. O suborno, no total de R$ 3,7 milhões, teria sido pago com a aquisição e reforma de um triplex no Guarujá (SP) e com o custeio do armazenamento de seu acervo presidencial.

Os advogados pedem a absolvição do petista, alegando que a condução do processo por Moro foi "parcial e facciosa". Já o MPF recorreu da decisão de Moro por entender que o ex-presidente deve ser punido por três atos de corrupção em concurso material — instrumento jurídico pelo qual as penas são somadas —, e não apenas por um crime de corrupção e um de lavagem de dinheiro como entendeu o juiz na sentença.

O ex-presidente será julgado pela 8ª Turma do TRF4, formada pelos desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator do processo, Leandro Paulsen, presidente da Turma e revisor, e Victor Luiz dos Santos Laus. Estão previstas manifestações favoráveis e contrárias ao ex-presidente em Porto Alegre, e foi montado um esquema de segurança especial. Seja qual for o resultado do julgamento — condenação ou absolvição —, o processo não se encerra nesta quarta-feira, já que cabem recursos ao próprio TRF4.

