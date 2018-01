Nesta quarta-feira (24), o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, terá dois assuntos importantes para tratar em Brasília referentes aos estragos causados pela chuva na cidade. Primeiro e mais imediato é a liberação de recursos junto à Defesa Civil nacional. O órgão reconheceu a situação de emergência da Capital nesta segunda-feira. E com essa medida, a prefeitura também poderá dar entrada em outra demanda: o saque do FGTS para as vítimas dos alagamentos.

A estimativa parcial é que cerca de 35 mil pessoas foram atingidas diretamente ou indiretamente pela chuva dos últimos dias. Uma parte desses moradores terá direito a sacar o benefício, conforme a Defesa Civil municipal. No entanto, a Capital ainda está enfrentando o evento climático. Ontem, houve novas famílias afetadas pela chuva. Com isso, a prefeitura vai aguardar o fim do período chuvoso para iniciar o processo de liberação do FGTS.

A prioridade agora é o recurso-resposta da Defesa Civil nacional. O levantamento dos prejuízos é orçado em R$ 54 milhões pelo município. Esse valor será avaliado pela pasta nacional. O relatório da prefeitura leva em conta os estragos provocados no início do mês. O pedido foi feito em 11 de janeiro.

O secretário Nacional da Defesa Civil é o coronel Newton Ramlow, ex-comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Florianópolis. Manezinho, ele sabe bem a situação que a Capital está passando. Newton explica que o recurso está disponível, mas só será liberado depois que o mapeamento da prefeitura foi avaliado.

— Eu estou com uma equipe preparada para receber a prefeitura. Nossa equipe técnica vai avaliar, em Brasília, se será liberado todo o valor pedido, os R$ 54 milhões, ou não. Nós temos recursos de resposta e restabelecimento para retomar a normalidade da cidade e também o plano de reconstrução, que pode enviar mais tarde recursos para reconstruir pontes, muros de contenção, por exemplo.

A prefeitura inclusive já iniciou algumas obras, como a construção de uma nova ponte no bairro Ratones, no norte da Ilha.

Saiba mais sobre o saque

Após iniciar as tratativas com a Caixa Econômica Federal, a prefeitura vai organizar o cadastro das famílias atingidas que poderão sacar o recurso. Terão direito ao saque trabalhadores de carteira assinada que tenham saldo no FGTS e que residam em ruas atingidas diretamente pela enxurrada. Quem foi beneficiado no ano passado não poderá sacar o recurso neste ano, segundo a Defesa Civil municipal.

Foto: PMRv / Divulgação

Novos estragos na Ilha

A chuva forte que voltou a atingir Florianópolis entre domingo e segunda-feira causou novos estragos. Segundo o chefe da Defesa Civil de Florianópolis, Luiz Eduardo Machado, os bairros do Campeche e Armação, no sul da Ilha, foram os mais atingidos. E no norte, mais uma vez os moradores do Rio Vermelhos foram castigados.

— Tivemos uma interrupção parcial da SC-406 na altura do Bistek do Morro das Pedras. Tivemos outros pequenos deslizamentos na mesma rodovia, problemas de buracos na pista e diversos alagamentos em várias residências do sul da Ilha. Então trabalhamos na manhã nesses problemas. O Rio Vermelho foi o segundo local mais atingido. Estamos iniciando os planos de trabalho para solicitar os recurso para o governo federal para reabilitação desse cenário, de ruas, canalizações, muros, tudo aquilo que for possível inserir no plano de trabalho.

A chuva atingiu com mais força a região sul. Enquanto no Campeche a precipitação foi de 152 milímetros, por exemplo, no Itacorubi, região central, foi de apenas 21. Palhoça também registrou alagamentos. Na Pinheira, o acumulado foi de 96 milímetros.