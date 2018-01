Depois da festa de Réveillon, a Prefeitura de Balneário Camboriú retirou 39 toneladas de lixo nos seis quilômetros da Praia Central, nas primeiras horas da segunda-feira, 1º. Foi necessário uma equipe de 160 pessoas, além de 10 máquinas, 12 caminhões, duas vans e dois quadriciclos.

A partir da 1h da madrugada os maquinários, que já estavam posicionados na faixa de areia da Praia Central, foram ligados, anunciando o início da limpeza. Três equipes distintas, uma no Pontal Norte, outra na Barra Sul e uma na altura da Avenida Central – Praça Almirante Tamandaré, iniciaram o recolhimento de garrafas, latas e todo tipo de lixo descartados na areia. A limpeza também ocorreu nas seis praias agrestes de Balneário Camboriú, onde 20 agentes de limpeza atuaram.

Limpeza e coleta de resíduos foram ampliadas

A equipe de coleta de lixo (comum e reciclável) foi ampliada em 40% para a temporada de verão em Balneário Camboriú. A coleta de resíduos sólidos, que na baixa temporada conta com 84 profissionais, está com 118 pessoas. Já a limpeza urbana, passou de 198 para 259 operários. Somente na limpeza das praias a equipe foi ampliada de 34 para cerca de 60 pessoas.

Os dias da coleta de lixo também foram ampliados. Na região central, onde a coleta é realizada de segunda a sábado, também está sendo realizada aos domingos. E na região da Interpraias, a coleta que é realizada segunda, quarta e sexta, foi ampliada para coleta diária nos grandes geradores (restaurantes, hotéis, etc), inclusive aos domingos.

Além da coleta diária na região central, mais três veículos estão circulando somente nas Avenidas Atlântica e Brasil, sendo um no turno da 6h às 14h20 e dois das 14h20 às 22h35, durante toda a temporada. Esses veículos fazem a coleta das lixeiras plásticas e dos resíduos da limpeza de praia e varrição das ruas.

Contentores subterrâneos de lixo

Desde a última semana estão funcionando três contentores subterrâneos de lixo, uma das novidades desta temporada. Os equipamentos foram instalados na Avenida Brasil esquina com a Rua 15; Rua 51 esquina com a Rua 11 e Avenida Atlântica em frente ao Calçadão. Cada lixeira possui quatro contentores com capacidade para mil litros. Pelo menos três vezes por dia é feita a coleta mecanizada para esvaziar as lixeiras subterrâneas.