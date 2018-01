A Turquia está "cansada" de esperar uma eventual adesão à União Europeia (UE), declarou nesta sexta-feira (5), em Paris, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, após um encontro com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, que advertiu que não estão previstos "avanços".

"Não podemos implorar permanentemente por uma entrada na UE", disse Erdogan, durante coletiva de imprensa conjunta com Macron, com quem manteve minutos antes uma reunião no Palácio do Eliseu.

O presidente francês ressaltou, por sua vez, que as "recentes evoluções" na Turquia sobre direitos humanos excluem qualquer "avanço" nas negociações de adesão desse país ao bloco comunitário, que começaram há várias décadas.

"Devemos sair da hipocrisia de pensar que é possível uma progressão natural para a abertura de novos capítulos (de adesão). Não é verdade", afirmou Macron, que disse ter havido uma "discussão muito franca" sobre este tema com Erdogan.

O presidente francês propôs, a despeito de uma adesão, uma "associação" entre a UE e a Turquia, para preservar a "ancoragem" deste país na Europa.

"Meu desejo é que trabalhemos mais juntos, que a Turquia continue ancorada, atada à Europa, mas penso que o processo (de adesão) não será desbloqueado nos próximos anos", admitiu Macron.

E acrescentou que, em sua avaliação, a União Europeia "nem sempre agiu bem com a Turquia porque lhe fez pensar que as coisas eram possíveis quando na verdade não não eram totalmente".

Ainda assim, pediu uma retomada nos próximos meses de um "diálogo pacífico" com a Turquia, que "leve em conta as realidades atuais".

As relações entre Erdogan e a UE se degradaram consideravelmente desde a tentativa de golpe frustrado na Turquia de julho de 2016, à qual o governo do presidente islamita conservador respondeu com milhares de detenções e expurgos.

* AFP