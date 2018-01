O escritor e jornalista Carlos Heitor Cony, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), morreu na noite desta sexta-feira, aos 91 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio.

Como jornalista, escreveu contra o autoritarismo da ditadura militar, sendo perseguido pelo regime e preso seis vezes. Também na literatura, escreveu romances que refletiam sobre a sociedade brasileira, além de abordar temas universais.

Nascido em 14 de março de 1926, iniciou a carreira de seminarista, porém abandonou o desejo de ser padre por conta de seu ceticismo. Aos 20 anos, começou a trabalhar como jornalista, na Gazeta de Notícias.

O trabalho em diferentes redações não o impediu de se tornar um escritor prolífico. Entre 1955 e 1972, publicou nove romances, premiados em diferentes concursos literários.

Até 1964, Cony não abordava a política com frequência em seus textos. No entanto, após o golpe militar, o tom de seus artigos endureceu, recebendo grande repercussão. Na época, Cony escrevia para o jornal Correio da Manhã. Passou então a ser perseguido pelos militares e preso repetidas vezes. Após o decreto do AI-5, em 1968, saiu do País para ficar um ano em Cuba. Só retornou para assumir um cargo na revista Manchete – trabalhou mais de 20 anos em diferentes publicações da Bloch Editores. Nos anos 80, Cony foi superintendente de teledramaturgia na Rede Manchete, sendo responsável pelo argumento de novelas como Dona Beija e Kananga do Japão.

Com mais de uma dezena de romances já publicados, como Pilatos (1973) e Quase Memória (1995), Cony foi eleito para a ABL em 2000, na vaga de Herberto Sales.

Muito conhecido por suas crônicas, nos anos 1990 passou a contribuir para a Folha de S. Paulo, para a qual seguia escrevendo – seu último texto foi ali publicado na semana passada.