O Exército sírio retomou o controle do aeroporto militar de Abu Duhur na província de Idlib, no norte da Síria - anunciaram as Forças Armadas sírias em um comunicado.

"Depois de uma série de operações especiais, unidades das nossas Forças Armadas em coordenação com combatentes aliados conseguiram retomar o controle do aeroporto de Abu Duhur", relata a nota.

"A zona está sendo varrida de minas, artefatos explosivos e bombas deixadas pelos terroristas", acrescentou o comunicado.

O Ministério russo da Defesa confirmou a conquista de Abu Duhur por parte das tropas do governo. Durante a ofensiva, os militares recuperaram o domínio de dezenas de localidades.

Este aeroporto militar estava nas mãos da Hayat Tahrir al-Sham, a força rebelde dirigida pelo ex-braço sírio da Al-Qaeda desde 2015.

A província de Idlib, única totalmente fora do controle do governo sírio, ainda está em poder da Hayat Tahrir al-Sham.

rim/mjg/ah.zm/tt

* AFP