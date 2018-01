Vinte e três pessoas, entre elas sete civis, morreram neste domingo em uma explosão de origem indeterminada numa base de jihadistas asiáticos em Idlib, noroeste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Combatentes procedentes de países asiáticos, principalmente da Ásia Central, bem como uigures originários da província chinesa de Xinjiang, fazem parte de facções islamitas e jihadistas na Síria.

"Uma explosão violenta ocorreu no quartel-general dos Soldados do Cáucaso na cidade de Idlib e matou 23 pessoas, sete delas civis", declarou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Dezenas de pessoas ficaram feridas na explosão, a maioria combatentes, acrescentou. O QG ficou totalmente destruído e os prédios vizinhos, severamente danificados.

O OSDH, que se apoia em uma ampla rede de fontes naquele país em guerra, não pôde determinar se a explosão foi causada por um carro-bomba ou por um drone da coalizão internacional antijihadista ou da Rússia, aliada do regime de Damasco.

* AFP