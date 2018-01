As exportações da China aumentaram pelo décimo mês consecutivo em dezembro, à medida que a demanda externa por bens da segunda maior economia do mundo manteve-se robusta.

No mês passado, as exportações chinesas medidas em dólares tiveram expansão anual de 10,9%, depois de crescerem 12,3% em novembro, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 9,5% nas exportações.

As importações da China, por sua vez, aumentaram 4,5% em dezembro ante igual mês do ano anterior, após saltarem 17,7% em novembro. A projeção do mercado, no entanto, era de ganho significativamente maior, de 15%. Até novembro, as importações chinesas vinham exibindo crescimento de dois dígitos.

Já o superávit comercial da China aumentou para US$ 54,69 bilhões em dezembro, de US$ 40,21 bilhões em novembro, vindo bem acima da previsão de analistas, que era de saldo positivo de US$ 38,5 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.