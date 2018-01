Facebook vai priorizar as fontes de informação de acordo com o grau de credibilidade conferido pelos usuários da rede social, anunciou o grupo nesta sexta-feira, em mais uma demonstração de combate contra as "notícias falsas".

"Pedimos a nossas equipes que garantam que damos prioridade às notícias que são confiáveis, informativas e locais", explicou o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em um texto publicado em sua página pessoal.

"Agora vamos perguntar (aos usuários) se sabem qual a fonte que está publicando a informação e, nesse caso, se confiam nessa fonte", explicou Zuckerberg.

Conforme forem as respostas, as publicações de veículos de comunicação consideradas confiáveis terão maior visibilidade nas linhas do tempo.

"Essa nova característica não mudará a quantidade de informação que se vê no Facebook, só mudará o equilíbrio de informação a favor de fontes que a comunidade de usuários considere confiáveis", disse Zuckerberg.

O novo anúncio chega uma semana depois de outra medida do Facebook, que anunciou na quinta-feira sua intenção de reduzir a presença de meios de comunicação nas linhas do tempo.

A companhia recebeu críticas durante meses acusada de não lutar contra as notícias falsas presentes em sua rede social.

* AFP