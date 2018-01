Não é incomum que as festas de final de ano rendam fofocas e até algum mal-estar dentro das empresas. No caso da filial brasileira de uma multinacional norte-americana, a confraternização entre funcionários rendeu a demissão de pelo menos três pessoas, incluindo o presidente da empresa. As informações são da Folha de S.Paulo.

Para fechar o ano, a Salesforce, que cria softwares para empresas como iFood e Embraer, resolveu promover uma festa à fantasia e ainda premiar em dinheiro os funcionários que estivessem com os três melhores figurinos.

A fantasia que mais chamou a atenção ficou em quarto lugar – mas foi a campeã em polêmica. Um funcionário resolveu ir à festa vestido de um famoso meme, o "Negão do WhatsApp". Ele vestiu camiseta azul, chapéu rosa e improvisou uma prótese para simular o pênis da personagem.

O momento ficou eternizado em um foto em que o funcionário fantasiado aparece rodeado de outros integrantes da empresa, entre eles, o diretor comercial. A imagem teria chegado até a matriz da Salesforce, em San Francisco, nos EUA, e provocado uma crise.

Resultado: o funcionário fantasiado, o diretor comercial e o presidente da Salesforce no Brasil foram demitidos. Outros dois colaboradores da empresa, que teriam ido à festa fantasiados de "As Branquelas", em homenagem ao filme em que dois policiais negros se passam por patricinhas brancas, também teriam sido suspensos.

À Folha de S.Paulo, a empresa confirmou as demissões e afirmou que não comentaria os desligamentos.