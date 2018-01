O CEO do conglomerado Fiat Chrysler (FCA), o italiano Sergio Marchionne, jogou um balde de água fria nas especulações sobre uma eventual venda da marca Jeep, nesta segunda-feira.

"Não temos nenhuma intenção de desmantelar o grupo, nem de vender uma marca", disse Marchionne à imprensa durante o Salão do Automóvel de Detroit 2018.

Ao ser questionado diretamente se o grupo Fiat Chrysler pensava em uma eventual venda da marca Jeep, Marcionne respondeu seco e categórico: "Não".

Os rumores sobre a venda da Jeep começaram após um informe do banco Morgan Stanley sobre o mercado automotivo americano, que analisou a possibilidade de uma operação similar a que o grupo fez com a Ferrari.

O mecanismo consistiria em distribuir ações da nova empresa aos acionistas da FCA, de forma que o comando da marca permaneça sob controle da família Agnelli.

Marchionne descartou nesta segunda-feira, no Salão de Detroit, essa hipótese, já que a Jeep é a principal fonte de renda do grupo no mercado americano.

O executivo italiano também negou que tenha negociado com o fundo chinês GAC a compra do grupo FCA.

"O GAC nunca escondeu suas ambições de entrar no mercado americano", disse, acrescentando que "discutimos com ele se e como podemos ajudá-los".

* AFP