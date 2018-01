A Fitch reafirmou a nota de crédito de longo prazo do conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon em BB+, com perspectiva estável. Ao mesmo tempo, o rating de curto prazo do Casino, que é controlador do Grupo Pão de Açúcar, foi mantido em B.

Em nota divulgada hoje, a agência de classificação de risco também informou que retirou os ratings do Casino por questões comerciais.

"A agência se reserva o direito, a seu critério exclusivo, de retirar ou manter qualquer rating em qualquer momento por qualquer motivo que julgar suficiente", afirmou a Fitch, acrescentando que não mais emitirá ratings ou fará coberturas analíticas do Casino.