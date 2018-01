A chuva que afeta o litoral de Santa Catarina, especialmente Florianópolis, já causou uma morte em São João Batista, na quarta-feira (10) uma morte em Florianópolis nesta quinta-feira e deixou um homem desaparecido em Balneário Camboriú, além de causar danos materiais e inúmeros transtornos para a população. A Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência e orienta os moradores a não saírem de casa.

A Capital registrou 400 mm de chuva desde a segunda-feira — o maior volume no Estado. As principais rodovias estaduais que dão acesso ao Norte, Sul e Leste da Ilha estão parcialmente interditadas nesta quinta-feira (11), por causa dos alagamentos. Polícia Militar Rodoviária, Defesa Civil, Bombeiros e Município atuam para amenizar os problemas de mobilidade. O transporte coletivo da cidade também foi afetado e funciona com 40% da capacidade. Além disso, o Município está solicitando cancelamento dos eventos programados para esta quinta.

No final da manhã desta quinta-feira foi confirmada a morte de homem no bairro Itacorubi. Ele foi arrastado pela enxurrada durante a manhã. Além disso, uma outra pessoa está desaparecida no Morro do Quilombo.

Quem precisa de abrigo pode procurar os dois espaços disponíveis pela Prefeitura — a Escola Donícia Maria da Costa, no bairro Saco Grande, e a Passarela Nego Quirido, no Centro. Já os pedidos de ajuda devem ser direcionados para a Defesa Civil (199), os Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

Situação por região

Grande Florianópolis

Residencial Ilha do Arvoredo teve o estacionamento alagado e danos em carros Foto: Marina Scarabelot Cidade / Arquivo pessoal

O maior volume de chuva e de ocorrências ocorre na Capital, onde o trânsito está complicado em todas as regiões (confira abaixo). Há diversos registros de alagamentos e deslizamentos pela cidade. No bairro Itacorubi (foto), um prédio foi inundado e os carros que estavam no estacionamento ficaram encobertos após um rio transbordar.

Na SC-401, Na rodovia SC-401 sentido Norte da Ilha, na altura do número 3.700, o asfalto do acostamento da pista cedeu e deu lugar a uma imensa cratera. Por hora, apenas o acostamento está interditado.

Confira os detalhes das rodovias em Florianópolis:

SC-401, Norte da Ilha: pista está parcialmente interditada em ambos os sentidos, principalmente na altura de Cacupé.

SC-404, Lagoa da Conceição: há dois pontos de interdição parcial. Um deles é no ponto conhecido por Trevo do LIC. O segundo e mais complicado é próximo à Alameda Casa Rosa, onde a rodovia está cedendo.

SC-405, Sul da Ilha: no Rio Tavares há dois pontos de alagamento: no km 2,7 (próximo ao Supermercado Imperatriz), e no km 1.

SC-406, entre a Barra da Lagoa e a Praia Mole: há desmoronamento de terra no local. Retroescavadeiras estão sendo mobilizadas para limpar a pista.

Vale do Itajaí

Foto: Luiz Carlos de Souza / Arquivo Pessoal

Os principais transtornos ocorreram no litoral. Em Camboriú (foto), Itajaí, Porto Belo e Balneário Camboriú, bombeiros e Defesa Civil registraram problemas principalmente com alagamentos em vias e residências. Os casos mais graves envolveram deslizamentos de terra e o desaparecimento de uma pessoa. Leia mais sobre a situação na região

Região Norte

Foto: Divulgação / Divulgação

Em São Francisco do Sul a chuva causou alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores e muro. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 146 milímetros de chuva em 12 horas. O número representa a média mensal prevista para São Francisco do Sul. Confira mais detalhes.

