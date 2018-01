Os moradores do norte da Flórida acordaram nesta quarta-feira (3) com uma estranha visão: uma camada branca cobria o chão. Era neve, um fenômeno que não se via no "estado do Sol" há quase três décadas.

Tallahassee, a capital deste estado do sudeste americano, amanheceu com 2,5 milímetros de neve, a primeira medição significativa desde 1989, segundo o canal meteorológico Weather Channel.

Os moradores da Flórida, mais habituados a furacões, se apressaram a publicar nas redes sociais fotos da neve acumulada em chilenos de praia e piscinas ao ar livre, com a hashtag #snowmageddon, uma contração das palavras 'snow' e 'armagedon', respectivamente neve e apocalipse em inglês.

A tempestade de inverno que atinge nesta quarta-feira o sudeste americano provocou alertas meteorológicos e o fechamento de estradas no norte da Flórida e no sudeste da Geórgia.

O governador da Geórgia, Nathan Deal, declarou estado de emergência na costa; já o da Flórida, Rick Scott, alertou seus cidadãos a se prepararem para "condições climáticas extremas", com temperaturas em torno do 0ºC no norte do estado.

"Hoje e amanhã se espera muita neve e gelo da Flórida ao Maine (nordeste)", escreveu na quarta-feira no Twitter o Centro Nacional de Meteorologia (NWS).

"Esta tempestade na costa se intensifica rapidamente e produzirá ventos fortes e perigosos, que podem resultar em árvores caídas, cortes de eletricidade e inundações costeiras", advertiu o serviço meteorológico.

* AFP