O tráfego ferroviário de grandes linhas foi completamente suspenso nesta quinta-feira (18) em Alemanha e Holanda, e muitos aviões não decolaram devido a uma tempestade que já deixou seis mortos no norte da Europa.

A companhia ferroviária nacional alemã Deutsche Bahn "interrompe todo o tráfego de longa distância. Os trens ficarão nas estações ou pararão na mais próxima em seu trajeto", indicou nesta quinta-feira à tarde à AFP um porta-voz, acrescentando que esta medida permanecerá em vigor "ao menos durante todo o dia".

Depois de ter paralisado o tráfego ferroviário no oeste da maior economia europeia, a tempestade "Friederike" se dirigia nesta tarde para o leste a mais de 130 km/h, detalharam os serviços meteorológicos. Nos maciços montanhosos do Hartz (centro), foram registrados ventos de até 203 km/h.

A tempestade proveniente do mar do Norte provocou mais cedo transtornos na Holanda, onde os trens também não estão circulando, e na Bélgica.

A circulação de trens de alta velocidade Thalys, que cobrem trajetos entre Paris e Alemanha, e também com a Holanda, foi interrompida, indicou a companhia nesta quinta-feira.

- Centenas de voos cancelados -

Na Holanda, a tempestade paralisou os aviões na pista do aeroporto de Amsterdã-Schiphol durante a manhã. Quando o tráfego aéreo foi retomado, após o meio-dia, algumas chapas que tinham voado do teto de um terminal provocaram o fechamento de dois vestíbulos na área de partidas, informou à AFP Gedi Schrijze, porta-voz do aeroporto.

No total, 320 voos foram cancelados, acrescentou.

Também na Alemanha vários voos foram cancelados nos aeroportos de Dusseldorf (oeste) e Munique (sul). Nenhum avião pôde decolar ou aterrissar no primeiro desde o meio da tarde, e também era impossível operar no de Hanover (norte).

Na Alemanha, três pessoas morreram em acidentes provocados pela tempestade.

Um homem de 59 anos morreu com a queda de uma árvore em Emmerich-Elten, na Renânia do Norte-Vestfália. Um bombeiro faleceu em circunstâncias similares em Turingia.

O motorista de um semi-reboque, de 68 anos, morreu em um acidente devido à tempestade, segundo a polícia renana.

Na Holanda, dois homens de 62 anos morreram também vítimas de quedas de árvores, um em Zwolle (nordeste) e outro em Enschede (leste).

Uma mulher também morreu quando uma árvore esmagou seu veículo na Bélgica, nos subúrbios do sul de Bruxelas.

- Passageiros bloqueados -

Na Alemanha, o grande número de passageiros bloqueados nas estações ferroviárias "receberão um vale para se hospedar em um hotel ou poderão passar a noite nos trens", detalhou um porta-voz da Deutsche Bahn à agência DPA.

Muitas escolas e creches ficaram fechadas no oeste do país e, no leste, como ocorreu em Berlim, alguns locais fecharam mais cedo para permitir aos alunos voltarem às suas casas com segurança.

Na Holanda, a rede ferroviária continuava interrompida no meio da tarde, provocando um verdadeiro caos, com passageiros frustrados amontoados nas estações, em busca de um meio de transporte. Os serviços de ônibus e bondes elétricos se encontravam também muito perturbados.

A cidade-porto de Roterdã (oeste) estava inacessível pelas estradas provenientes do norte, particularmente desde Haia e Amsterdã, segundo a organização nacional para a circulação VID.

Os barcos de pesca ficaram amurados nos cais, assim como a balsa que leva até a ilha de Texel (norte), e um grande número de eixos rodoviários permaneciam fechados.

Na França, a tempestade também causou danos. Cerca de 3.000 locais e casas se encontravam ainda privados de eletricidade ao meio-dia no Norte e no Pas-de-Calais, em particular, onde o alerta laranja para ventos fortes foi retirado durante a manhã.

* AFP