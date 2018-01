A França pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para "avaliar os riscos humanitários" na Síria, país devastado pela guerra - anunciou neste domingo (21) o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, em visita a Argel.

"A França está muito preocupada com a situação na Síria e com a brutal degradação da mesma", declarou Le Drian à AFP, em paralelo a uma reunião do grupo 5+5 dos países do Mediterrâneo ocidental.

"Por essa razão, solicitamos uma reunião do Conselho de Segurança para avaliar todos os riscos humanitários, que são muito graves", acrescentou o ministro.

A guerra na Síria deixou mais de 340 mil mortos desde 2011.

* AFP