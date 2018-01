Frio extremo mata e congela tubarões nos Estados Unidos

A onda de frio sem precedentes que atinge o Canadá e uma grande faixa do norte dos Estados Unidos tem causado a morte de tubarões nos últimos dias. Três animais já foram encontrados mortos em uma praia de Brewster, em Massachusetts, pela ONG Atlantic White Shark Conservancy.

De acordo com a organização, os tubarões morreram encalhados devido "ao choque pelo frio", que pode levar a paradas cardio-respiratórias. Um, inclusive, estava tão congelado que não foi possível coletar amostras de tecidos e órgãos para análise. Dois animais foram retirados da praia no dia 27 de dezembro e o último no dia 29.

Temperaturas recorde

O frio registrado nos países norte-americanos é tão intenso que um morador de rua morreu congelado em uma parada de ônibus em Ohio há uma semana. De acordo com o meteorologista da agência federal Environnement Canada, Alexandre Parent, impressiona a extensão da onda de frio e sua duração.

— Estamos entre 10ºC e 20ºC abaixo do que é habitual nesta estação — destacou Parent.

Nos Estados Unidos, já foram registradas temperaturas baixíssimas em Duluth, Minnesota (-37,7ºC), e Minot, Dakota do Norte (-29ºC). Funcionários da cidade de Erie, na Pensilvânia, tiveram de declarar estado de emergência após uma tempestade provocar o recorde de quase 1,5 metro de neve em 48 horas.

Foto: Atlantic White Shark Conservancy / Divulgação

