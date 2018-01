Um adolescente de 14 anos foi atingido por ao menos sete disparos de arma de fogo na madrugada de sábado (6), na Zona Norte de Joinville. O crime foi registrado em uma rua do bairro Jardim Paraíso e pode ter ligação com o tráfico de drogas, segundo a Divisão de Investigações Criminais (DIC).

O garoto foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville. Nenhum suspeito do crime foi preso até a tarde deste domingo (7). A Delegacia de Homicídios de Joinville deve abrir inquérito para investigar o caso.

A redação de AN entrou em contato com a assessoria do hospital, mas conforme a instituição, a família da vítima não autorizou o repasse de informações sobre o estado de saúde dele.