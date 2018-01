Um garoto de 14 anos morreu por volta das 15h40min de sexta-feira em um local conhecido como Cachoeira Venzon, no bairro Lageado Baixo, em Botuverá. A vítima foi identificada como Jonas Mickael de Oliveira. Os bombeiros foram acionados após o garoto ter afundado e não ser mais visto. O corpo do rapaz foi localizado cerca de 10 minutos depois da chegada dos bombeiros e estaria embaixo da queda d’água da cachoeira, a uma profundidade de aproximadamente 3,5 metros.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros de Brusque, no momento da ocorrência havia 180 pessoas na cachoeira, que não possui serviço de guarda-vidas. O garoto era morador de Brusque. Uma mulher de 62 anos e um rapaz de 18, ambos vizinhos de Jonas, acompanhava o menino na cachoeira quando o caso ocorreu. O corpo foi levado para o Instituto Geral de Perícias (IGP). A Polícia Militar de Botuverá também esteve no local.