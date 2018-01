O único abrigo do Estado com pessoas alojadas nesta quarta-feira por conta das chuvas da últimas horas fica em Gaspar, no Vale do Itajaí. Treze pessoas estão abrigadas em uma capela na Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Santa Terezinha. Elas são moradoras do Bairro Gaspar Mirim.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Rafael Araújo de Freitas, elas foram retiradas de três residências depois que um deslizamento colocou a área em risco. Durante esta quarta-feira uma equipe da prefeitura vai até o local monitorar as condições do terreno. Por isso não há previsão de retorno dos moradores para o local.

Nas últimas horas o órgão atendeu 30 ocorrências na cidade. A maioria é referente a queda de muros e deslizamentos.

— A água já baixou nos pontos de alagamento. Ficou por algumas horas após a chuva do final da tarde — relatou o coordenador

Há outros dois abrigos abertos por conta da chuva, mas ainda sem receber pessoas, em Joinville e Blumenau.

