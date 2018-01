Os gastos da construção nos Estados Unidos continuaram subindo em novembro, de acordo com as previsões dos analistas, enquanto a cifra do mês anterior foi revista para baixo, segundo dados do Departamento de Comércio publicados na quarta-feira (3).

Em termos anualizados e dados corrigidos por variações sazonais, os gastos da construção subiram 0,8% após aumentar 0,9% em outubro, uma cifra revista para baixo com relação ao 1,4% estimado antes.

Estes gastos alcançaram 1,257 trilhões de dólares, um novo recorde histórico, após o registrado no mês anterior.

Os analistas esperavam em novembro um aumento de 0,7%.

* AFP