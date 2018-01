Produções do cinema e da televisão serão destaque do domingo com a entrega do Globo de Ouro. O canal pago TNT irá exibir a cerimônia ao vivo direto de Los Angeles a partir das 22h. Neste ano, o evento está sob o comando do ator e comediante americano Seth Meyers.

Entre os indicados nas 25 categorias, o longa A Forma da Água, do cineasta mexicano Guillermo del Toro, aparece com o maior número de nomeações em cinema – são sete no total, melhor filme drama, roteiro, trilha sonora, direção, atriz de filme dramático (Sally Hawkins) e ator coadjuvante (Richard Jenkins).

Já em televisão, a minissérie Big Little Lies, da HBO, conta com seis indicações – melhor minissérie, atriz em minissérie (Nicole Kidman e Reese Whiterspoon), atriz coadjuvante (Laura Dern e Shailene Woodley) e ator coadjuvante (Alexander Skarsgård).

Neste ano, a cobertura do tapete vermelho pelo TNT estará por conta da modelo Carol Ribeiro e do blogueiro Hugo Gloss. Já a premiação será apresentada por Domingas Person e terá comentários do crítico de cinema Rubens Ewald Filho. A festa também será exibida simultaneamente pela plataforma TNT GO.

Confira abaixo a lista completa dos indicados em suas respectivas categorias:

Dunkirk Foto: warner / Divulgação

Melhor Filme - Drama

"Me chame pelo seu nome"

"The Post: A guerra secreta"

"Dunkirk"

"A forma da água"

"Três anúncios para um crime"

Corra1 Foto: Universal / Divulgação

Melhor Filme - Comédia e musical

"Artista do Desastre"

"Corra!"

"I, Tonya"

"Lady Bird: É Hora de Voar"

"O Rei do Show"

The Post Foto: Universal / Divulgação

Melhor atriz de filme - Drama

Frances McDormand - "Três Anúncios Para um Crime"

Jessica Chastain - "A Grande Jogada"

Meryl Streep - "The Post: A Guerra Secreta"

Michelle Williams - "All the Money in the World"

Sally Hawkins - "A Forma da Água"

Lady Bird Foto: TIFF / Divulgação

Melhor atriz de filme - Comédia ou musical

Emma Stone - "A Guerra dos Sexos"

Helen Mirren - "The Leisure Seeker"

Judi Dench - "Victoria e Abdul - O Confidente da Rainha"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird: É Hora de Voar"

Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Melhor diretor

Christopher Nolan - "Dunkirk"

Guillermo del Toro - "A Forma da Água"

Martin McDonagh - "Três Anúncios Para um Crime"

Ridley Scott - "All the Money in the World"

Steven Spielberg - "The Post: A Guerra Secreta"

Projeto Flórida Foto: Filme Projeto Flórida / Divulgação

Melhor ator coadjuvante de filme

Armie Hammer - "Me Chame pelo Seu Nome"

Christopher Plummer - "All the Money in the World"

Richard Jenkins - "A Forma da Água"

Sam Rockwell - "Três Anúncios Para um Crime"

Willem Dafoe - "Projeto Flórida"

A Forma da água Foto: Fox / Divulgação

Melhor roteiro de filme

"A Forma da Água" - Guillermo del Toro

"A Grande Jogada" - Aaron Sorkin

"Lady Bird: É Hora de Voar"- Greta Gerwig

"The Post: A Guerra Secreta" - Liz Hannah, Josh Singer

"Três Anúncios Para um Crime" - Martin McDonagh

Trem Fantasma Foto: universal / Divulgação

Melhor ator de filme - Drama

Daniel Day-Lewis - "Trama Fantasma"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq."

Gary Oldman - "O Destino de uma Nação"

Timothée Chalamet - "Me Chame pelo Seu Nome"

Tom Hanks - "The Post: A Guerra Secreta"

Melhor ator - Musical ou comédia

Ansel Elgort - "Em Ritmo de Fuga"

Daniel Kaluuya - "Corra!"

Hugh Jackman - "O Rei do Show"

James Franco - "Artista do Desastre"

Steve Carell - "A Guerra dos Sexos"

Melhor atriz coadjuvante de filme

Allison Janney - "I, Tonya"

Hong Chau - "Pequena Grande Vida"

Laurie Metcalf - "Lady Bird: É Hora de Voar"

Mary J. Blige - "Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi"

Octavia Spencer - A Forma da Água"

Melhor animação

"Com Amor, Van Gogh"

"O Poderoso Chefinho"

"O Touro Ferdinando"

"The Breadwinner"

"Viva: A Vida é uma Festa"

Melhor trilha sonora para filme

"A Forma da Água" - Alexandre Desplat

"Dunkirk" - Hans Zimmer

"The Post: A Guerra Secreta" - Vários

"Trama Fantasma" - Jonny Greenwood

"Três Anúncios Para um Crime" - Carter Burwell

Melhor canção original para filme

"Home", de "O Touro Ferdinando"

"Mighty River", de "Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi"

"Remember me", de "Viva - A vida é uma festa"

"The star", de "A estrela de Belém"

"This is me", de "O rei do show"

Melhor filme língua estrangeira

"Em Pedaços"

"First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers"

"Nelyubov"

"The Square"

"Uma Mulher Fantástica"

The Handmaid's Tale Foto: George Kraychyk / Hulu,Divulgação

Melhor série de TV - Drama

"Game of Thrones"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"The Crown"

"This Is Us"

Melhor ator em série limitada ou filme feito para TV

Robert De Niro - "O mago das mentiras"

Ewan McGregor - "Fargo"

Geoffrey Rush - "Genius"

Jude Law - "The Young Pope"

Kyle MacLachlan - "Twin Peaks"

Melhor série - Musical ou comédia

"Black-ish"

"Master of None"

"SMILF"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Will & Grace"

Melhor ator de série de TV - Musical ou comédia

Anthony Anderson - "Black-ish"

Aziz Ansari - "Master of None"

Eric McCormack - "Will & Grace"

Kevin Bacon - "I Love Dick"

William H. Macy - "Shameless"

Melhor ator de série de TV - Drama

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

Freddie Highmore - "The Good Doctor"

Jason Bateman - "Ozark"

Liev Schreiber - "Ray Donovan"

Sterling K. Brown - "This Is Us"

Melhor atriz de série de TV - Drama

Caitriona Balfe - "Outlander"

Claire Foy - "The Crown"

Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale"

Katherine Langford - "13 Reasons Why"

Maggie Gyllenhaal - "The Deuce"

Melhor atriz de minissérie ou filme feito para TV

Jessica Biel - "The Sinner"

Jessica Lange - "Feud"

Nicole Kidman - "Big Little Lies"

Reese Witherspoon - "Big Little Lies"

Susan Sarandon - "Feud"

Melhor atriz de série de TV - Musical ou comédia

Alison Brie - "GLOW"

Frankie Shaw - "SMILF"

Issa Rae - "Insecure"

Pamela Adlon - "Better Things"

Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV

Ann Dowd - "O Conto da Aia"

Chrissy Metz - "This Is Us"

Laura Dern - "Big Little Lies"

Michelle Pfeiffer - "O Mago das Mentiras"

Shailene Woodley - "Big Little Lies"

Melhor ator coadjuvante para série, minissérie ou filme feito para TV