A GM anunciou nesta sexta-feira que pretende começar a vender carros sem volante e pedais a partir do ano que vem nos Estados Unidos. Para isso, pediu autorização ao governo norte-americano para colocar nas ruas o Cruise AV, o primeiro veículo totalmente autônomo produzido pela montadora. Ainda não há previsão para que o modelo chegue ao Brasil.

Os testes com o Cruise AV foram feitos em São Francisco, na Califórnia. A montadora afirma que a iniciativa faz parte da sua missão de contribuir para um trânsito sem acidentes, sem emissões de gases poluentes e sem congestionamentos. A GM citou que 94% dos acidentes de trânsito são causados por erro humano.

O desenvolvimento do Cruise AV tomou como base a estrutura do Bolt, carro elétrico da marca Chevrolet que foi lançado nos Estados Unidos em 2016. No Brasil, o Bolt foi exposto no Salão do Automóvel em 2016, em São Paulo. Uma importadora chegou a trazer cinco unidades em 2017, encomendadas por um comprador do Rio de Janeiro. O Cruise AV, além de autônomo, não emite gases poluentes.