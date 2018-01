Com o cancelamento de seus voos entre Congonhas (SP) e Pampulha (MG), a Gol oferecerá duas opções de voos aos clientes que já haviam adquirido passagens para a rota extinta nesta quinta-feira, 18. Uma das alternativas é voar indiretamente de Pampulha para o aeroporto central paulista, fazendo uma escala em Juiz de Fora (MG) - terminal que, por ter movimentação inferior a 600 mil passageiros por ano, ainda pode estar conectado ao de Pampulha.

A outra opção é voar para Congonhas pelo terminal de Confins (MG), que teve papel central na briga pela suspensão da reabertura de Pampulha para grandes voos comerciais. Em novembro do ano passado, a concessionária de Confins, BH Airport, entrou com um mandado de segurança com pedido de liminar no STJ para derrubar a portaria do Ministério dos Transportes que reabriu Pampulha para voos comerciais, alegando que a retomada das atividades no terminal inviabilizariam as de Confins.

Caso não desejem alterar suas passagens, os clientes poderão pedir o reembolso integral do valor pago. "A companhia está em contato com os clientes que já adquiriram os bilhetes oferecendo a melhor alternativa, de acordo com a sua preferência", diz a Gol, em nota.

Nesta quinta à tarde, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pediu que a aérea suspendesse as vendas de novas passagens para Pampulha e que tomasse as providências necessárias para tratar com os consumidores que já haviam adquirido seus bilhetes. A Gol havia iniciado a venda de passagens no final de novembro do ano passado e planejava começar as operações da rota Congonhas-Pampulha na próxima segunda-feira.

O comunicado da Anac segue a portaria desta quinta do Ministério dos Transportes, que cumpre a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU) e suspende a reabertura de Pampulha para grandes voos comerciais. Com isso, o terminal na capital mineira volta a operar apenas voos regionais e serviços de táxi aéreo.

Em comunicado, a Gol anunciou ainda que a rota Pampulha-Juiz de Fora passa a ser regular. Serão quatro frequências diárias entre as cidades. C