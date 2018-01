O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, instituiu grupo de trabalho para identificar, analisar e sugerir ações necessárias para incentivar no País investimentos em infraestrutura, especificamente em atividades dos setores de refino de petróleo e de petroquímica. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 12.

O grupo será composto por representantes do próprio MME, da Casa Civil da Presidência, dos ministérios da Fazenda, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do Planejamento e do Meio Ambiente, além da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Também os membros que integram o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) poderão fazer parte do grupo ou indicar representantes. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 dias. O relatório final deve ser apresentado ao CNPE.