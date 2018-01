O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, saudou nesta quarta-feira a reabertura do canal de comunicação entre as duas Coreias, e defendeu mais iniciativas diplomáticas para acabar com conflito em torno do programa nuclear de Pyongyang.

"Sempre é um fato positivo ter um diálogo entre a República Popular Democrática da Coreia e a República da Coreia", disse o porta-voz da ONU Farhan Haq.

Guterres "se congratula pela reabertura do canal de comunicação intercoreano".

Resoluções do Conselho de Segurança da ONU apelam à eliminação das armas nucleares na Península Coreana e "esperamos que estas fortes iniciativas diplomáticas ajudem a alcançar este objetivo", assinalou Haq.

A Coreia do Norte anunciou nesta quarta que restabelecerá o canal de comunicação intercoreano, um dia depois de Seul propor conversações de alto nível com Pyongyang.

O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, saudou o apoio de seu vizinho do Sul a sua oferta de paz.

Kim celebrou a atitude do presidente sul-coreano, Moon Jae-In, depois que ele apoiou sua oferta para melhorar as relações intercoreanas e sua sugestão de que a Coreia do Norte poderia participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, no Sul.

A Corea del Norte y Corea del Sur reactivaron este miércoles el teléfono rojo intercoreano, inutilizado desde 2016, perseverando en el acercamiento iniciado el lunes, a pesar de las burlas de Donald Trump que se jactó de tener un botón nuclear "mas grande" que el de Kim Jong-Un.

De esta forma el gobierno norcoreano respondió a la propuesta de diálogo de Seúl, que siguió a la mano tendida por Kim Jong-Un en su mensaje de Año Nuevo.

En su discurso, Kim tuvo un inusitado gesto de apertura hacia Seúl en un contexto de tensión debido a la multiplicación de disparos de misiles balísticos y al sexto ensayo nuclear norcoreano.

Seúl respondió proponiendo una reunión de alto nivel el 9 de enero en Panmunjom para hablar de los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebrarán el mes que viene en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, pero también "de otras cuestiones de interés mutuo".

Estados Unidos, apoyado por Japón, favorece sanciones y aislamiento total del régimen de Kim, en respuesta a la serie de misiles lanzados por Pyongyang y a sus ensayos nucleares.

Rusia y China, único aliado de Corea del Norte, han llamado reiteradamente a reanudar las negociaciones a fin de desescalar la tensión, pero Estados Unidos insiste en que Pyongyang congele previamente sus programas militares.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el año pasado tres series de sanciones contra Corea del Norte, la última el 22 de diciembre.

* AFP