Um homem de 34 anos, Marcellus Vlademy, natural do Haiti, está desaparecido desde a madrugada desta quinta-feira, na região de Balneário Camboriú. Ele foi levado pelas águas após tentar desobstruir uma boca de lobo em uma chácara em que trabalha, próximo ao limite com Itajaí. Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas no local.

Essa foi a ocorrência mais grave registrada por conta da forte chuva que caiu no litoral catarinense durante a noite. Foram centenas de imóveis alagados, sendo que a Defesa Civil do município registrou outros 27 atendimentos. Os bairros mais atingidos foram São Judas, Barra, Ariribá, Municípios e Centro.

No Ariribá, três deslizamentos de terra foram registrados, sendo que em um deles um muro caiu sobre um carro e uma casa. Nesses casos de escorregamentos não houve feridos, apenas danos materiais. Na cidade, muitas regiões ainda registram falta de água que, conforme a prefeitura, deve ser resolvida até o início da tarde.

Com informações de Patrícia Silveira, NSC TV

