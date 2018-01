Um roubo que ocorreu em São José, na Grande Florianópolis, na noite de sexta-feira (19) terminou com um suspeito morto na Capital. De acordo com a Polícia Militar, a dupla de assaltantes teria furado barreias da polícia e batido o carro roubado contra uma viatura do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT).

O roubo ocorreu na rua São Pedro, no bairro Barreiros, por volta de 20h40min. Após informada do caso, a PM identificou o carro e passou a acompanhá-lo. O suspeito que estava dirigindo teria desobedecido às ordens de parada e bateu contra a viatura no bairro Monte Cristo, em Florianópolis.

A PM diz que um deles atirou contra a guarnição com uma pistola 9mm e acabou alvejado. A vítima foi identificada como Oruan Machuca Bamberg e não teve a idade confirmada. O segundo suspeito foi preso.

Leia mais

Novo relatório aponta que 50,7% das praias de SC estão impróprias

Governo envia ao Congresso projeto de lei para privatização da Eletrobras

ONG cria fundo para atingidos pela chuva na Capital