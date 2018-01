Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto na comunidade do Novo Horizonte, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis na manhã deste domingo. Segundo informações repassadas pela Central de Polícia, a ocorrência foi atendida por volta das 11h20min. O corpo,que tinha marcas de tiros, estava na servidão Santa Rita, próximo ao Centro Comunitário. A PM suspeita que a morte foi motivada por um possível conflito entre traficantes do local. O caso foi encaminhado para a delegacia de Homicídios.

Também neste domingo, ainda durante a madrugada, um corpo foi localizado na servidão Dois Irmãos, nos Ingleses. De acordo com a PM, um vizinho da vítima teria sentido um cheiro forte e também encontrou machas de sangue na porta de onde a vítima morava, e acionou a polícia. O corpo, que tinha perfurações nas costas, já estava em estado de decomposição e não foi identificado.

De acordo com o acompanhamento feito pelo Diário Catarinense, do começo de 2018 até o momento, a Grande Florianópolis já soma sete mortes violentas neste ano, sendo que uma foi registrada em São José e as demais em Florianópolis. A última morte registrada teria sido no dia 6 de janeiro, quando um homem foi morto a tiros em frente a um bar no norte da Ilha de SC, nas proximidades do Terminal de Integração de Canasvieiras (Tican), em Florianópolis.

Leia também:

Vigilante de posto troca tiros com criminoso durante tentativa de assalto em São José