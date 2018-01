Um homem morreu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado em Braço do Norte, no Sul de SC. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a probabilidade é que o condutor tenha se perdido em uma curva, saído da pista e então colidido contra a árvore. A vítima, que foi identificada como Adelar Rodrigues, de 53 anos, era morador de Lauro Muller e faleceu no local, conforme a PMRv.

Rodrigues estava sozinho no veículo Corsa no momento do acidente. A ocorrência foi registrada por volta das 16h50min no KM 297,5 da SC-108.

Foto: PMRv / Divulgação

