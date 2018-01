Morreu no hospital, nesta quinta-feira, um motociclista identificado como Sebaldo Rosa, 48 anos, que sofreu um acidente na BR-282 em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado na quarta-feira quando, após perder o controle da moto por conta de uma batida traseira, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. As informações são do G1 SC.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 21h20 de quarta-feira, no Km 491 da rodovia. Um veículo que não foi identificado teria batido na traseira da moto, provocando a queda da vítima que, em seguida, foi atropelada por outro veículo. Apesar disso, o motorista não prestou socorro.

A vítima, conforme o G1, teve as duas pernas esmagadas. No local do acidente não foram encontrados peças ou fragmentos do veículo que provocou o acidente. Após o atropelamento, a vítima foi encaminhada para o Hospital São Paulo, em Xanxerê, cidade vizinha, mas não resisitiu aos ferimentos.