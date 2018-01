Na manhã desta terça-feira um homem teve uma parada cardíaca após pousar o parapente na água em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 10h na Praia D’água.

Segundo o tenente Leandro Emmanuelli, comandante de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de SC, Ênio Alves, de 46 anos, era do Paraná e estava com amigos na região. A probabilidade, segundo relatos dos amigos que também estavam voando de parapente, é que ele não teria alcançado a faixa de areia e para evitar as pedras, acabou pousando na água.

A vítima demorou para soltar-se do equipamento e engoliu muita água. Chegou ainda com vida às pedras próximas ao mar, porém quando a equipe do Arcanjo pousou no local ele já sofria uma parada cardíaca que teria sido causada pelo esforço intenso. Apesar do trabalho do Arcanjo durante cerca de 30 minutos para reverter o quadro, ele não resistiu e faleceu no local.

Conforme o tenente Leandro, o esporte é bem comum na região. Além da equipe do Arcanjo, guarnição de Corpo de Bombeiros e guarda-vidas também participaram do resgate.

