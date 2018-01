O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quarta-feira, 10, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, que uma inflação menor "significa que, com o mesmo salário, você tem maior poder de compra". Com isso, conforme Goldfajn, aumenta o consumo, o que favorece o poder de compra. Ele reforçou ainda a intenção de manter o poder de compra da população.

Também em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância da geração de empregos no País. "Em última análise, o que interessa para as pessoas é emprego, salário", disse Meirelles, citando que a expectativa é de que 2 milhões de novas vagas sejam criadas em 2018.

O ministro da Secretaria de Governo, Moreira Franco, destacou ao programa que o Brasil saiu da recessão e que caminha para voltar a ser um país de "muita produção, emprego e esperança".

Na tarde desta quarta-feira, o presidente Michel Temer esteve reunido, no Palácio do Planalto, com Goldfajn, Meirelles e Moreira, além de outras autoridades. O assunto do encontro, conforme Goldfajn, foi a inflação registrada em 2017.

De manhã, o IBGE informou que a inflação oficial do País terminou 2017 em 2,95%. O centro da meta de inflação perseguida pelo BC em 2017 era de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%).