A inflação de serviços na capital paulista fechou em 5,32% em 2017 após 6,19% em 2016, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Com exceção do grupo Despesas Pessoais, que acelerou o ritmo de alta de 3,17% em 2016 para 5,92% no ano passado, os demais componentes do Índice Geral de Serviços (IGS) desaceleraram. Em dezembro, o IGS diminuiu a velocidade de alta para 0,73% após 0,79% em novembro. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,55%, após 0,29% em novembro, fechando 2017 em 2,27%, a menor marca desde 1998, quando cedeu 1,79%.

De 2016 para o ano passado, o conjunto de preços de Habitação no IGS passou de 4,69% para 4,62%. A variação do grupo Transportes ficou em 3,75% na comparação com 7,54% anteriormente, enquanto a de Saúde atingiu 11,28% depois de 12,55% em 2016.

A desaceleração mais significativa foi observada nos grupos Alimentação, de 7,85% para 3,70%, e Educação, de 10,22% para 8,14%, conforme mostra a Fipe.