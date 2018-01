Pensando em ajudar as centenas de pessoas afetas pelas chuvas de janeiro em Santa Catarina, o Icom — Instituto Comunitário Grande Florianópolis criou o Fundo Comunitário de Reconstrução — Chuvas SC, em parceria com a Defesa Civil do Estado. O objetivo é angariar fundos para ajudar famílias e organizações da sociedade civil (OSCs) que tiveram perdas significativas em decorrência das chuvas no Estado a darem o primeiro passo na reconstrução de suas vidas e comunidades. Para ajudar, basta fazer um depósito na conta:

Banco do Brasil

AG: 5201-9

C.C: 10921-5

CNPJ: 07.756.988.0001-62

A gerente executiva do Icom, Mariane Maier Nunes, explica que a entidade foi criada em 2005 voltada ao desenvolvimento local, atuando na criação de uma rede estadual que conecta pessoas que podem ajudar com quem precisa de ajuda. E esta é a segunda vez que operam o Fundo Comunitário. A primeira vez foi em 2008, quando surgiu a parceria com a Defesa Civil (naquele ano, enchentes em Santa Catarina provocaram centenas de deslizamentos de terra e 135 pessoas morreram).

Rua Nildo Nepomuceno, no bairro Ingleses, em Florianópolis, alagada na manhã desta 18/1 Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

— Com o Fundo Comunitário conseguimos criar uma rede de recuperação com atuação rápida, atingindo mais pessoas e sempre priorizando as áreas de interesse social — salienta Mariane.

Com a criação do Fundo, o Icom disponibiliza uma conta corrente exclusiva para receber doações de pessoas físicas e jurídicas sensibilizadas com a situação emergencial do Estado frente os estragos causados pela chuva. E, por meio do Comitê Intersetorial, identifica as áreas prioritárias para a destinação dos recursos recebidos e atua ativamente para garantir que toda a arrecadação seja realmente destinada a famílias, comunidades e municípios afetados.

Para mais informações sobre o fundo ou mesmo para saber outras formas de ajudar, ligue (48) 3222-5127 ou (48) 99665-6333.

