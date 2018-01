Todas as joias e relógios roubados durante um assalto na quarta-feira à noite no hotel Ritz, no coração de Paris, foram recuperados, informou nesta quinta-feira (11) uma fonte da polícia.

"O conjunto das joias roubadas foi encontrado na mochila apreendida ontem por agentes da polícia", revelou a fonte, sem dar detalhes.

As joias estavam avaliadas em 4 milhões de euros no total.

No início da noite de quarta-feira, cinco homens assaltaram o mítico palácio parisiense, levando relógios de luxo e joias em exibição no hotel localizado na Place Vendome, onde se concentram joalherias e relojoeiros de luxo.

Três dos homens entraram pela parte de trás do Ritz, de acordo com duas fontes policiais. Com luvas, encapuzados, equipados com machados e revólveres, quebraram as vitrines onde as joias e os relógios estavam expostos, enquanto dois cúmplices esperavam do lado de fora.

"Ao fugir, quiseram sair por trás, mas as portas estavam bloqueadas", segundo uma dessas fontes. Os três ladrões então passaram os objetos roubados pela janela para seus cúmplices, que fugiram.

Um deles partiu de carro e outro de moto. Este último perdeu uma mochila com algumas das joias roubadas.

A segurança do bairro foi reforçada em 2014 após uma série de assaltos brutais a joalherias de luxo no famoso bairro, onde também se encontra o ministério da Justiça.

Mas em março de 2016, dois assaltantes roubaram uma joalheria Chopard, levando cerca de 6 milhões de euros em joias.

Neste caso, três homens, presos em abril passado, foram indiciados.

Em maio de 2017, foi na rua de la Paix, perto da Place Vendôme, que uma joalharia foi roubada por três homens armados com machados e uma pistola. Eles roubaram "vários milhões de euros".

* AFP