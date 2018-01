Joinville e Jaraguá do Sul registram pontos de alagamento nesta terça-feira /

A chuva que começou no fim da tarde na região Norte de Santa Catarina nesta terça-feira, 16 de janeiro, provocou alagamentos em Joinville e em Jaraguá do Sul. Segundo a Defesa Civil de Joinville, a chuva forte — com previsão de cerca de 50 mm entre a noite de terça e a manhã de quarta — combinada ao pico de maré, requeria atenção pela possibilidade de alagamentos.

Em Joinville, a Defesa Civil informou sobre alagamentos em ruas laterais do Costa e Silva, como a Marques de Olinda, a Dona Francisca e a Prefeito Luis Carlos; e ruas do Jardim Paraíso. O rio Cachoeira transbordou em um trecho da zona norte, alagando a Marquês de Olinda. Internautas também enviaram à A Notícia imagens de alagamentos na rua Tuiuti, no bairro Aventureiro, e na rua Paulo Schneider, no Vila Nova.

Em Jaraguá do Sul, o ponto mais crítico, segundo a Defesa Civil da cidade, foi na rua José Teodoro Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira, onde o alagamento invadiu algumas casas. Na cidade, também houve pontos de alagamento nos bairros Barra do Rio Cerro, Vila Lenzi e Estrada Nova.

O pico de maré é estimado em 1,7 metro às 3h43 do dia 17 em Joinville. O temporal é resultado de muito calor com a frente fria que passa pela região.